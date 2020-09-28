Ильхам Алиев заявляет, что Азербайджан остановит Пашиняна

«Премьер-министр говорит, что Карабах – это Армения. Это показывает, что он лжец не только внутри страны, но и за ее пределами, и этот факт хорошо известен всему армянскому народу. Он врет каждый день. Я думаю, что он не может перестать лгать», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Пакистана Билала Хайи, сообщает АзерТАдж.

«Но сказать, что Карабах — это Армения, - еще одна отвратительная ложь. Потом он говорит, что Азербайджан должен вести переговоры с марионеточным режимом в Нагорном Карабахе, а это означает изменение формата переговоров. Потом он объявляет о незаконном размещении ливанских армян на оккупированных территориях. Они проводят на оккупированных территориях военные учения.

Они организовывают церемонию присяги фальшивого главы криминального режима в Нагорном Карабахе в древнем азербайджанском городе Шуша. Они принимают решение о переводе так называемого парламента криминальной хунты Нагорного Карабаха в Шушу и думают, что мы это стерпим. Это – прямое оскорбление чувств азербайджанского народа. Мы никогда с этим не согласимся и покажем им их место. И если международное сообщество не может остановить безумного диктатора, то его остановит Азербайджан. Азербайджан покажет им их место и восстановит свою территориальную целостность», - сказал президент Ильхам Алиев.