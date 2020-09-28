Ильхам Алиев — Меркель: Азербайджанская армия сражается на своей земле

Ангела Меркель выразила обеспокоенность в связи с вооруженным конфликтом на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана и поинтересовалась ходом событий.

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава азербайджанского государства отметил, что утром 27 сентября Армения совершила военную провокацию против Азербайджана, обстреляла из тяжелых артиллерийских установок наши военные подразделения, города и села, расположенные вдоль линии фронта, в результате в течение двух дней погибли наши военнослужащие, 10 гражданских лиц, в том числе двое детей, 29 гражданских лиц получили ранения, разрушено 150 жилых домов. Азербайджанская сторона начала контрнаступательную операцию.

Глава государства отметил, что и ранее, в июле-августе, Арменией были совершены военные провокации против Азербайджана, в результате которых погибли наши военнослужащие и гражданские лица. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что эти провокации являются продолжением агрессивной политики Армении против Азербайджана.

Президент Азербайджана подчеркнул, что заявление премьер-министра Армении «Карабах – это Армения, и точка» делает переговорный процесс бессмысленным, а требование руководства Армении от Азербайджана вести переговоры с самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской республикой» следует расценивать как попытку изменить формат переговоров. Глава государства также сказал, что министр обороны Армении пригрозил Азербайджану новой войной за новые земли, и этот план реализуется на практике.

Глава государства подчеркнул, что ответственность за дальнейшее развитие событий, связанных с военной провокацией Армении, ложится на политическое и военное руководство Армении, азербайджанская армия сражается на своей земле, и армянская армия не должна находиться на азербайджанской земле.

Президент Ильхам Алиев добавил, что Армения проводит незаконное заселение иностранных граждан на оккупированных территориях Азербайджана, что, согласно Женевской конвенции, является серьезным нарушением международного права, и это военное преступление.

В ходе беседы были обсуждены возможности восстановления режима прекращения огня и переговорного процесса.