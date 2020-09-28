İrşad Electronics перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана 50 000 манатов

В борьбе за территориальную целостность Азербайджана на каждом гражданине страны, независимо от профессии и организации, лежит большая ответственность. Во имя поддержки азербайджанской армии, ведущей ожесточенные бои за освобождение наших земель в прифронтовой части, Irşad Electronics перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 50 000 манатов.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджана на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Основной задачей Фонда является обеспечение развития Вооруженных сил для надежной защиты Азербайджана и укрепления их материально-технической базы, а также дальнейшего усиления социальной защиты военнослужащих.