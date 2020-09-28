Ильхам Алиев: Наши братья Турция и Пакистан

«Я еще раз хочу выразить признательность нашим братьям в Пакистане. Мы чувствуем эту поддержку. Эту поддержку мы чувствуем на протяжении многих лет сотрудничества. Вы можете себе представить, кто стоит рядом с вами в этот важный момент» - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Пакистана Билала Хайи, сообщает АзерТАдж.

«Мы увидели, что с нами сегодня те страны, которые открыто выразили свою позицию - братская Турция и братский Пакистан. Президент Турции, мой брат, неоднократно выражал свою очень решительную позицию по армяно-азербайджанскому конфликту, а во время армянской агрессии неоднократно заявлял, что Турция с нами, Азербайджан не одинок. Я благодарен брату, всем турецким братьям, всем лидерам Турции! Все ведущие политические партии Турции также выразили единодушную поддержку Азербайджану. Мы благодарны им. Мы также благодарны нашим братьям в Пакистане, которые, демонстрируя решительную позицию, поддерживают нас в это важное время. Это, как говорят, момент истины. Мы увидели – кто есть кто, увидели, кто твердо стоит рядом с нами, и никогда этого не забудем», - сказал Ильхам Алиев.