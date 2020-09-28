Чавушоглу: «Турция готова поддержать Азербайджан на поле боя»

Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время посещения посольства Азербайджана в Анкаре, сообщает Anadolu.

Глава турецкой дипломатии сообщил, что прибыл в посольство в знак солидарности с народом Азербайджана, ведущим справедливую борьбу за территориальную целостность страны.

По словам главы турецкого МИД, единственным путем урегулирования нагорно-карабахского конфликта является вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана. «Турция всецело поддерживает Азербайджан. Настало время в корне решить проблему армянской оккупации», - подчеркнул Чавушоглу.