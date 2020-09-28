Минобороны: «Полк армянской армии в Мадагизе полностью деморализован»
Полк армянский армии в Мадагизе полностью деморализован. Об этом haqqin.az сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
«В результате масштабной боевой операции Азербайджанской армии полк армянской армии в Мадагизе полностью деморализован, началась агония. Личный состав в панике. Многие, в том числе вновь прибывшие для пополнения резервисты, отказываются вступать в бой и оставляют район боевых действий», - сказал полковник Дяргяхлы.