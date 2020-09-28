Кочарян приехал в Карабах

Экс-президент Армении Роберт Кочарян отправился в оккупированный Карабах. Эту информацию Sputnik Армения подтвердили в офисе экс-президента.

По информации Sputnik Армения, бывший начальник Генштаба ВС Армении Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян также находятся в Карабахе.

15989 просмотров