Анкара: нападение на Азербайджан равнозначно атаке на Турцию
Нападение на Азербайджан равносильно агрессии против Турции, заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш, передает ТАСС.
"Любая атака Армении на азербайджанскую деревню равнозначна нападению на турецкую деревню. Турция ожидает, что международное сообщество не будет действовать лицемерно, прекратит провокационные выпады Армении и поддержит справедливые действия Азербайджана", - приводит его слова турецкая газета Sabah.