Минобороны: С-300 ВС Армении будут уничтожены

ЗРК С-300, выдвигающиеся из Армении для применения в боях, будут уничтожены, как только войдут на наши оккупированные территории. Об этом haqqin.az сказал начальник пресс-службы полковник Вагиф Даргяхлы.

«По данным нашей разведки, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрывающие воздушное пространство Еревана, сняты с боевого дежурства и выдвигаются в направлении оккупированных территорий.

Заявляем, что их ждет участь уничтоженной в Нагорном Карабахе военной техники армянской армии.

Последние бои еще раз показывают, что миф о непобедимости армянской армии безоснователен», - сказал полковник Даргяхлы.