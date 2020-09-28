С 12 октября в Азербайджане начнется вакцинация против гриппа

С 12 октября во всех городах и районах республики в течение месяца среди определенных групп населения будут проводиться мероприятия по вакцинации против гриппа.

Об этом говорится в подписанном министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым приказе «Об усилении профилактических мер против гриппа и острых респираторных заболеваний в республике в осенне-зимний сезон 2020-2021».

В приказе отражены проведение санитарно-просветительской работы среди населения с целью профилактики гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний, организация медицинского наблюдения в общеобразовательных и дошкольных детских учреждениях, обеспечение госпитализации граждан с подозрением на грипп, в частности детей и пожилых людей, применение при необходимости ограничительного режима в медицинских учреждениях, обеспечение использования медицинским персоналом средств индивидуальной защиты (масок).