В рамках мобилизации начались проводы военнообязанных

В местных структурных подразделениях Государственной службы мобилизации и призыва на воинскую службу начались проводы военнообязанных в рамках мобилизации, говорится в сообщении Госслужбы.

«Граждане Азербайджана, привлеченные к частичной мобилизации, с большим воодушевлением и энтузиазмом прибывают в управления и отделения службы для участия в боях за территориальную целостность страны», - говорится в сообщении.

Отметим, что в соответствии с планами, утвержденными в ходе частичной мобилизации, к процессу укомплектования Азербайджанской армии будут привлекаться находящиеся в запасе военнослужащие первой степени, солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, офицеры - в возрасте до 50 лет и старше в зависимости от воинского звания.