Еще один мирный житель стал жертвой армянского обстрела
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели еще одного мирного жителя в результате артобстрела со стороны вооруженных сил Армении.
Согласно сообщению Генпрокуратуры Азербайджана, артиллерийский снаряд, выпущенный противником, попал в медпункт на территории села Гарадаглы Агдамского района Азербайджана, в результате погиб местный житель 23-летний Эльмаддин Гумбат оглу Сарыев.
Всего жертвами армянской провокации с 27 сентября стали 11 гражданских лиц, еще 33 человека ранены.
Генпрокуратура подчеркивает, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия.