Минобороны: в армии нет проблем с медицинским обеспечением и запасами крови

В Главном медицинском управлении Министерства обороны Азербайджана работает "горячая линия", говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.

С первых часов широкомасштабной военной провокации Армении против Азербайджана весь военно-медицинский персонал Главного медицинского управления Минобороны оказывает бесперебойные медицинские услуги в усиленном режиме. На всех направлениях боевых действий действуют мобильные полевые госпитали, медицинские учреждения полностью укомплектованы профессиональными кадрами. Среди раненых военнослужащих, поступивших в военно-медицинские учреждения, скончавшихся нет.

Отмечается, что военно-медицинский персонал работает в полную силу. В азербайджанской армии нет проблем с медицинским обеспечением, снабжением и запасами компонентов крови.

Банк крови Главного клинического госпиталя Вооруженных сил полностью обеспечивает потребности армии в крови и ее компонентах, в военно-медицинских учреждениях имеются запасы всех групп крови.