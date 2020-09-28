Исмаил Демир: «Все возможности турецкого оборонпрома открыты для Азербайджана»
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Анкара никогда не сомневалась в помощи Азербайджану, сообщает «Анадолу».
Демир ответил на вопрос журналистов относительно использования продукции турецкого оборонпрома в зоне боев ВС Азербайджана и Армении.
«Все возможности турецкого оборонпрома всегда открыты для братьев в Азербайджане. Анкара никогда не сомневалась в этом вопросе», - сказал Демир.