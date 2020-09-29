Компания Çanakkale Seramik выделила 20 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам
Число людей, поддерживающих нашу армию в ожесточенных боях на линии фронта Азербайджана, постоянно растет.
С этой целью компания Çanakkale Seramik, занимающаяся продажей кафеля, метлаха, аксессуаров, ванн и душевых кабин, выделила Фонду помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 20 тысяч манатов.
Следует отметить, что компания “Çanakkale Seramik” ранее пожертвовала определенную сумму в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.