Умер эмир Кувейта
91-летний эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Ас Сабах или Сабах IV скончался в США, где он находился на лечении с конца июля после проведенной ему операции, сообщил министр по делам канцелярии эмира Али аль-Джарах ас-Сабах в эфире Кувейтского гостелевидения.
"Эмир Кувейта, его Величество Сабах Аль Ахмед Ас Сабах, отошел к Аллаху", - цитирует РИА Новости ас-Сабаха.
Сабах IV правил Кувейтом с января 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра, ранее в течение нескольких десятилетий возглавлял внешнеполитическое ведомство страны.