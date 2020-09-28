Компания UNICO перечислила деньги на поддержку азербайджанской армии

«В эти сложные для страны дни граждане Азербайджана должны сплотить свои силы в борьбе против оккупантов. Спустя 30 лет Азербайджан показал миру свою военную и духовную силу. Открывается новая страница становления новейшей истории Азербайджана. Компания UNICO поддерживает ВС Азербайджана материально и морально. В рядах нашей доблестной армии против противника воюют и наши сотрудники», - говорится в сообщении компании.

Напомним, что Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджана на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Основной задачей Фонда является обеспечение развития Вооруженных сил для надежной защиты Азербайджана и укрепления их материально-технической базы, а также дальнейшего усиления социальной защиты военнослужащих.