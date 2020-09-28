Сегодня ранним утром Министерство обороны Азербайджана распространило заявление о новом успехе войсковой операции азербайджанских Вооруженных сил в Карабахе. По сообщению военного ведомства, идут бои за райцентр – город Физули.

А несколько минут назад Министерство обороны Армении распространило видеосюжет о последних боевых столкновениях на южном направлении фронта, фактически подтвердив информацию азербайджанского оборонного ведомства, поскольку на кадрах отчетливо видно, что ожесточенные бои идут на подступах к городу Физули. Армянские СМИ также распространили видео боевых действий, где хорошо видно, что столкновения происходят у самого города.