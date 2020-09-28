Идут бои на подступах к городу Физули фотофакт от Минобороны Армении
Сегодня ранним утром Министерство обороны Азербайджана распространило заявление о новом успехе войсковой операции азербайджанских Вооруженных сил в Карабахе. По сообщению военного ведомства, идут бои за райцентр – город Физули.
А несколько минут назад Министерство обороны Армении распространило видеосюжет о последних боевых столкновениях на южном направлении фронта, фактически подтвердив информацию азербайджанского оборонного ведомства, поскольку на кадрах отчетливо видно, что ожесточенные бои идут на подступах к городу Физули. Армянские СМИ также распространили видео боевых действий, где хорошо видно, что столкновения происходят у самого города.
Таким образом, можно констатировать продвижение азербайджанских войск на 27 километров вглубь оккупированной противником территории. Минобороны Армении, распространяя подобные видео, занимается саморазоблачением. Еще два дня назад армянская пресс-служба говорила о незначительных территориальных потерях и успешном контрнаступлении оккупационной армии, а распространенное видео дезавуирует прежнее заявление Еревана. До начала второй карабахской войны посты азербайджанской армии находились в 25-27 километрах от самого райцентра.