Идут бои на подступах к городу Физули фотофакт от Минобороны Армении

Отдел информации

Сегодня ранним утром Министерство обороны Азербайджана распространило заявление о новом успехе войсковой операции азербайджанских Вооруженных сил в Карабахе. По сообщению военного ведомства, идут бои за райцентр – город Физули.

А несколько минут назад Министерство обороны Армении распространило видеосюжет о последних боевых столкновениях на южном направлении фронта, фактически подтвердив информацию азербайджанского оборонного ведомства, поскольку на кадрах отчетливо видно, что ожесточенные бои идут на подступах к городу Физули. Армянские СМИ также распространили видео боевых действий, где хорошо видно, что столкновения происходят у самого города.

Скриншот видео, распространенного Минобороны Армении

Таким образом, можно констатировать продвижение азербайджанских войск на 27 километров вглубь оккупированной противником территории. Минобороны Армении, распространяя подобные видео, занимается саморазоблачением. Еще два дня назад армянская пресс-служба говорила о незначительных территориальных потерях и успешном контрнаступлении оккупационной армии, а распространенное видео дезавуирует прежнее заявление Еревана. До начала второй карабахской войны посты азербайджанской армии находились в 25-27 километрах от самого райцентра.

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