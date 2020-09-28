Полад Бюльбюльоглы раскрыл детали встречи в МИД РФ

По словам азербайджанского посла, на встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и первый замминистра МВД Александр Горовой. С армянским коллегой посол Азербайджана не пересекался.

"На встрече была озвучена просьба от административных органов, чтобы на территории России в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе не повторились июльские события, которые происходили в Москве, — пояснил Бюльбюльоглы. — Известно, что были и с той, и с другой стороны противоправные действия, нападения на кафе, магазины... Это естественное желание российской стороны, чтобы на их территории был порядок. Мы внимательно относимся к этому предупреждению".

Полад Бюльбюльоглы отметил, что аналогичный призыв сегодня услышал и армянский посол. Теперь они должны донести содержание встречи до членов своих диаспор.