Пашинян обиделся на Россию... и шантажирует Кремль

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отменил решение о командировании армянской делегации в Россию на заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Соответствующее решение опубликовано на портале правительственной информации.

"Признать утратившим силу решение №966-А "О командировании делегации в РФ для участия в 15-м заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству", - говорится в решении.

Армянский премьер-министр, осознающий политические последствия широкомасштабного и успешного наступления азербайджанской армии, в свойственном ему стиле шантажей и ультиматумов демонстрирует свое недовольство нейтральной позицией дружественной Азербайджану России. Ведь Пашинян рассчитывал транформировать межгосударственный конфликт в региональную войну, провоцируя Россию на активные действия в регионе. Однако, чаяния Пашиняна не нашли отклика в Кремле.

Хотя перед мощью наступающей азербайджанской армады Пашиняну следовало бы не обижаться на партнера, а пересмотреть пагубную и суицидальную для Армении карабахскую политику.