Ильхам Алиев: Переговоров с Ереваном быть не может. С учетом позиции Пашиняна
Переговоров с Ереваном с учетом нынешней позиции руководства Армении быть не может, поскольку Ереван выдвигает неприемлемые требования, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения, и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь? Суть выработанных Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану. А если он говорит, что Карабах - это Армения и что мы должны вести переговоры с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха, то тем самым пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет", - сказал Алиев в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
"Армения сознательно нарушает переговорный процесс, выдвигает неприемлемые требования", - подчеркнул Алиев.