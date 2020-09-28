Мехрибан Алиева: «Поцеловать священную землю Карабаха!»

«Азербайджанское государство никогда не претендовало на чужие земли, никогда не совершало преступлений против человечности. Азербайджанская армия не ступала на земли другого государства, она защищает и сражается за родную землю!», - написала на своей странице в Facebook первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева , сообщает haqqin.az .

Выражаю благодарность всем людям, организациям и государствам, высказавшим свою принципиальную и справедливую позицию в поддержку Азербайджанского государства и народа. В первую очередь выражаю глубокую благодарность братскому народу Турции и лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Их солидарность и поддержка вызывают сегодня у каждого азербайджанца чувство гордости.

Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера!

Сегодня мы – азербайджанцы, как никогда, едины в помыслах, действиях и молитвах! Пусть Великий Бог хранит азербайджанский народ в его священной борьбе!

Пусть Всевышний дарует каждому азербайджанцу возможность поцеловать священную землю Карабаха!

Да упокоит Аллах души наших шехидов! Пусть земля им будет пухом!», - говорится в сообщении Мехрибан Алиевой.