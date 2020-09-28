По данным источников в структурах безопасности, Ереван разместил на оккупированных землях Азербайджана сотни террористов.

Соответствующее соглашение между Арменией и главарями ПKK было достигнуто в конце июля текущего года. В рамках договоренности около 300 боевиков ПKK/YPG прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Карабах.

Здесь террористы ПKK/YPG провели курс обучения для сепаратистов, которые в последние дни активно задействованы при обстрелах населенных пунктов Азербайджана.

Напомним, ранее haqqin.az писал, что турецкие и египетские источники сообщали о том, что для участия в боях против Азербайджана из Сирии и Ирака в Карабах были переброшены тысячи боевиков ПКК.