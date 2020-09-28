Ильхам Алиев о попытке Армении привлечь к войне третьи страны
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения пытается создать видимость участия многих стран в карабахском конфликте.
"Нам понятна цель армянской стороны - создавая такие ложные новости, во-первых, принизить боеспособность азербайджанской армии, которая с честью сейчас выполняет задачу по восстановлению своей территориальной целостности, а также создать впечатление, что конфликт разрастается, в него подключаются третьи страны. И тем самым попытаться привлечь как можно больше стран для того, чтобы оправдать свою провокацию", - сказал Алиев в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".