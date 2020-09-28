Пашинян опять позвонил Путину

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту РФ Владимиру Путину, сообщает Кремль, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Кремля, во вторник "по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", во время которого "продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта".

"Путин выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса", - подчеркнули в Кремле.

Это второй телефонный разговор Путина и Пашиняна за последние дни, ранее они беседовали 27 сентября.