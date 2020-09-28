Ильхам Алиев: Зачем нам сирийские боевики?

Боевики из Сирии не участвуют в боях в Нагорном Карабахе, это фейк, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отвечая в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" на вопрос, есть ли на фронте в Карабахе боевики из Сирии, Алиев сказал: "Нет, это очередной фейк-ньюс. Никаких боевиков из Сирии нет, нет ни одного свидетельства, ни одного доказательства, это вброшено армянской пропагандой и циркулирует по разным сайтам и разным средствам массовой информации".

"Никакой необходимости в этом нет - у Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв. Буквально вчера я объявил о частичной мобилизации, мы призываем под ружье десятки тысяч резервистов, и с населением в 10 миллионов против населения в 2 миллиона у Армении у нас нет необходимости в человеческих ресурсах", - отметил президент Азербайджана.