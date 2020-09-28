Вице-президент Турции позвонил Али Асадову

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Кабинета Министров, во время телефонного разговора вице-президент Фуат Октай сказал, что Турция поддерживает Азербайджан и готова оказать всяческую помощь в деле пресечения агрессии Армении и освобождении оккупированных земель.

Премьер-министр Али Асадов выразил признательность за поддержку, оказываемую руководством Турции Азербайджану на всех уровнях.

В ходе телефонного разговора премьер-министр Али Асадов и вице-президент Фуат Октай обсудили также вопросы двустороннего сотрудничества.