Азербайджанская армия разгромила два армянских батальона в Агдере
В результате артиллерийских ударов Азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении, сообщает Минобороны.
Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых.