Эльхан Мамедов об убитом армянами азербайджанском футболисте

Накануне АФФА объявила на своем официальном сайте о том, что направила соответствующие письма в ФИФА И УЕФА, в которых рассказала о гибели 13-летнего футболиста Шахрияра Гурбанова.

Юный футболист играл за команду Нафталана в детской лиге, организованной АФФА. Шахрияр и четыре члена его семьи были убиты в результате обстрела вооруженными силами Армении села Гашалты в Нафталанском районе Азербайджана.

В ответ на это Федерация футбола Армении выступила с глупым заявлением о том, что она намерена подать жалобу на АФФА в УЕФА и ФИФА, так как информация, опубликованная на сайте АФФА, якобы содержит «политическую манипуляцию».

Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов назвал заявление Федерации футбола Армении «абсурдным и кощунственным».

«Вчера пришла трагическая новость о том, что в результате атаки на мирное население был убит 13-летний мальчик Шахрияр Гурбанов, - говорит Эльхан Мамедов. - Наши представители узнали этого мальчика, пробили его в базе данных АФФА и убедились в том, что он играл за клуб «Нафталан» в лигах различных возрастов. К большому сожалению, мы потеряли юного мальчика, жизнь которого только начиналась.

Потеряли члена футбольной семьи. Соответственно, мы проинформировали ФИФА и УЕФА, так как член футбольной семьи Азербайджана является членом футбольной семьи Европы и мира. И нашим долгом было сообщить в вышестоящие органы, в данном случае в ФИФА и УЕФА, об этой трагической потере, которая потрясла всех нас. Это еще раз показывает и доказывает всему миру, что агрессор, будучи на нашей территории, атакует мирных граждан. Заявления Футбольной федерации Армении абсурдны и кощунственны».