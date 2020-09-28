Эльхан Мамедов об убитом армянами азербайджанском футболисте
Накануне АФФА объявила на своем официальном сайте о том, что направила соответствующие письма в ФИФА И УЕФА, в которых рассказала о гибели 13-летнего футболиста Шахрияра Гурбанова.
Юный футболист играл за команду Нафталана в детской лиге, организованной АФФА. Шахрияр и четыре члена его семьи были убиты в результате обстрела вооруженными силами Армении села Гашалты в Нафталанском районе Азербайджана.
В ответ на это Федерация футбола Армении выступила с глупым заявлением о том, что она намерена подать жалобу на АФФА в УЕФА и ФИФА, так как информация, опубликованная на сайте АФФА, якобы содержит «политическую манипуляцию».
Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов назвал заявление Федерации футбола Армении «абсурдным и кощунственным».
«Вчера пришла трагическая новость о том, что в результате атаки на мирное население был убит 13-летний мальчик Шахрияр Гурбанов, - говорит Эльхан Мамедов. - Наши представители узнали этого мальчика, пробили его в базе данных АФФА и убедились в том, что он играл за клуб «Нафталан» в лигах различных возрастов. К большому сожалению, мы потеряли юного мальчика, жизнь которого только начиналась.
Потеряли члена футбольной семьи. Соответственно, мы проинформировали ФИФА и УЕФА, так как член футбольной семьи Азербайджана является членом футбольной семьи Европы и мира. И нашим долгом было сообщить в вышестоящие органы, в данном случае в ФИФА и УЕФА, об этой трагической потере, которая потрясла всех нас. Это еще раз показывает и доказывает всему миру, что агрессор, будучи на нашей территории, атакует мирных граждан. Заявления Футбольной федерации Армении абсурдны и кощунственны».
Также армяне намерены пожаловаться на заявления президента Профессиональной футбольной лиги Азербайджана Рамина Мусаева, который, дескать, «выступает агрессивно, пытается политизировать футбол».
«Что касается жалоб армян относительно заявлений футбольных функционеров Азербайджана, то каждый гражданин нашей страны с нетерпением ждет момента, когда наш флаг возвысится над всеми семью оккупированными районами вокруг Нагорного Карабаха и в самом Нагорном Карабахе», - прокомментировал вице-президент.
По его словам, армянская федерация сейчас в замешательстве и из-за другого вопроса. «Пару недель назад мы отправили в УЕФА запрос относительно клуба «Лерниан Арцах», который, по нашим данным, первоначально был зарегистрирован в Ханкенди, а значит, имеет право выступать только в чемпионате Азербайджана. Но этот клуб после регистрации играл в чемпионате непризнанной «НКР», а после перешел в чемпионат Армении. У них нет никакого юридического права участвовать в этом чемпионате. Более того, клуб изначально был зарегистрирован незаконно. Мы попросили, чтобы УЕФА расследовал это дело и дал нам информацию по поводу легитимности этого клуба».
1 октября чемпион Азербайджана «Карабах» проведет матч раунда плей-офф Лиги Европы против польской «Легии». Игра состоится в Варшаве. В связи с провокационными действиями армянских вооруженных сил на линии соприкосновения между Азербайджаном и Арменией и учитывая провокацию армян во время прошлогоднего матча Лиги Европы в Люксембурге между местным «Дюделанжем» и «Карабахом», АФФА направила письмо в УЕФА с просьбой уделить особое внимание вопросу безопасности на матче «Легия» - «Карабах» с целью не допустить очередных провокационных действий армян. В результате в УЕФА приняли решение назначить на эту игру своего специального представителя по вопросам безопасности.
«УЕФА оперативно отреагировал и назначил на матч своего представителя безопасности, - поясняет Э.Мамедов. - Конечно же, учитывая предыдущие провокации со стороны армян. В частности, мы помним матч «Карабаха» против «Дюделанжа» в прошлом розыгрыше Лиги Европы, когда они подняли над стадионом дрон. Причем он был поднят извне и направлен на нашу команду. К счастью, никто не пострадал. Но представители УЕФА на тот момент приостановили матч, который был возобновлен через 20 минут. Учитывая эти факты, УЕФА назначил дополнительного представителя по безопасности. Мы также обратились в Федерацию футбола Польши, чтобы безопасность была организована на высшем уровне».