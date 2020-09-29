Эмир Катара позвонил Ильхаму Алиеву

Согласно информации, в ходе беседы были обсуждены вопросы двусторонних отношений между двумя странами. Эмир Катара и президент Азербайджана обсудили также вопросы, связанные с напряженностью, возникшей между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте эмир Катара призвал успокоить ситуацию, работать над разрешением спора между двумя странами путем диалога и дипломатическими средствами с соблюдением интересов двух стран и народов.

Президент Ильхам Алиев отметил, что 27 сентября Армения в очередной раз совершила военную провокацию против Азербайджана. В результате обстрела Арменией из тяжелых артиллерийских установок наших населенных пунктов и воинских соединений вдоль линии соприкосновения погибли наши гражданские лица и военнослужащие. Дав достойный ответ врагу, Азербайджанская армия проводит успешные контрнаступательные операции. Глава государства подчеркнул, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.