Азербайджан продолжает специальную войсковую операцию на территории Карабаха. По информации пресс-службы Минобороны, в настоящее время продолжаются ожесточенные бои. Азербайджанские подразделения ведут бои за освобождение оккупированных населенных пунктов.

Как сообщает haqqin.az, YouTube-канал Caliber распространил видеокадры из зоны боевых действий на оккупированных территориях Азербайджана.

На кадрах видно, как армянские солдаты не могут даже поднять головы в окопах. У одного из военнослужащих на каске была установлена камера GoPro, которая снимала происходящее.

На кадрах видно, как солдат в ужасе кричит: «Нас бросили!».

А его сослуживец от страха держится за голову и плачет.