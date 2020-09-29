В Джебраильском районе уничтожена техника противника видео
Сегодня боевая техника противника была уничтожена нашими частями в направлении Джебраильского района фронта, сообщает Минобороны.
Сегодня боевая техника противника была уничтожена нашими частями в направлении Джебраильского района фронта, сообщает Минобороны.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.