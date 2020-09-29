29 сентября Управление международного военного сотрудничества Министерства обороны проинформировало иностранных военных атташе, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и представителей международных организаций в нашей стране о ситуации на фронте, сообщает Минобороны.

Участники мероприятия еще раз были проинформированы о справедливой позиции Азербайджана, и, в отличие от армянской стороны, еще раз было подчеркнуто, что наши войска наносят удары только по войскам и объектам противника.

Кроме того, было отмечено, что операции, проводимые Азербайджанской Армией, ведутся в соответствии с принципами международного права и законов войны, а также были даны ответы на вопросы гостей.