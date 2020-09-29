Запущенный армянами снаряд ранил семь жителей Тертера

Вооруженные силы Армении продолжают интенсивно обстреливать из тяжелых артиллерийских установок районные и сельские центры, объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, больницы, медицинские пункты, школы, детские сады, административные здания госучреждений, территории хозяйственного назначения. Как сообщает haqqin.az, об этом говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, в результате очередных интенсивных обстрелов ВС Армении города Тертер 30 сентября около восьми часов утра в результате падения артиллерийского снаряда вблизи административных зданий госучреждений семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Также нанесен значительный ущерб объектам гражданской инфраструктуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все возможные в боевых условиях следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы с целью определения степени тяжести травм, полученных ранеными, а также суммы ущерба, нанесенного объектам гражданской инфраструктуры.