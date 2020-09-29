В Агдере армянская группировка снова взята в окружение
Ведется операция по уничтожению артиллерийским огнем взятых в окружение армянских сил, а также по зачистке местности на Агдере - Тертерском направлении фронта, сообщает Минобороны Азербайджана.
Ведется операция по уничтожению артиллерийским огнем взятых в окружение армянских сил, а также по зачистке местности на Агдере - Тертерском направлении фронта, сообщает Минобороны Азербайджана.
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