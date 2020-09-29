Эльчин Амирбеков на французском ТВ о военной авантюре Армении

Подробно остановившись на последствиях армянской агрессии против Азербайджана, в том числе на продолжающейся более 27 лет незаконной оккупации Арменией Нагорного Карабах а и семи прилегающих районов Азербайджана, Э.Амирбеков отметил, что последняя военная провокация и нападение со стороны Армении следует рассматривать в более широком контексте армянской стратегии по консолидации неприемлемого для всего мирового сообщества статус-кво, образованного в зоне конфликта в результате незаконной оккупации, этнической чистки и многочисленных грубых нарушений международного гуманитарного права.

Помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков озвучил позицию Азербайджана в ходе дебатов, организованных французским телеканалом France24 и посвященных возобновлению боевых действий в зоне армяно-азербайджанского конфликта. В дебатах также приняли участие политологи из Франции и Великобритании - Торнике Гордадзе и Лоуренс Брурс, а также доктор политических наук Университета Марселя (Франция) Талинэ Папазян.

В подтверждение сказанного Э.Амирбеков указал на целую серию провокаций, совершенных в последнее время Арменией, как: интенсивные поставки вооружения в течение июля и августа, объявление планов правительства Армении мобилизовать до 100 000 ополченцев, усиленное заселение этническими армянами и другая незаконная деятельность на оккупированных территориях, переброска туда наемников и террористов из стран Ближнего Востока, запланированные на октябрь в Армении совместные учения в рамках ОДКБ и т.д.

Подобное поведение имело своей целью спровоцировать Азербайджан на ответные действия, заново развязать активную фазу конфликта, попытаться вовлечь в конфликт на своей стороне третьи силы и таким образом окончательно сорвать мирный процесс, сохранив еще надолго контроль над оккупированными территориями.

Азербайджан, отметил он, в настоящее время проводит контрнаступление на своей суверенной территории, осуществляя предусмотренное ст. 51 Устава ООН право на индивидуальную самооборону и зачищая свою территорию от незаконного иностранного военного присутствия.

Именно чувство безнаказанности как результат бездействия международного сообщества подвигло армянское руководство на последнюю военную авантюру, являющуюся логическим продолжением деструктивной и провокационной политики армянского руководства.

Отвечая на вопрос о возросшей активности Турции в сложившейся ситуации, помощник первого вице-президента Азербайджана отметил, что Турция отнюдь не новичок в процессе мирного урегулирования конфликта и с момента образования Минской группы ОБСЕ является ее полноправным членом. Будучи союзником и ближайшим другом Азербайджана, Турция выступает за восстановление справедливого мира на Южном Кавказе путем устранения последствий агрессии Армении, в первую очередь прекращения незаконной оккупации азербайджанских земель. На фоне продолжающихся попыток Армении привлечь на свою сторону и заручиться поддержкой внешних игроков, таких как ОДКБ, позиция Турции и ее солидарность с Азербайджаном следует рассматривать как стабилизирующий и уравновешивающий фактор в контексте региональной безопасности.

Армения должна осознать, что нынешний статус-кво неприемлем и потому должен быть изменен. Во избежание дальнейших тяжелых последствий армянское руководство должно признать бесперспективность продолжения своей деструктивной политики, прекратить военную агрессию и сесть за стол нацеленных на результат переговоров без предварительных условий, заключил Э.Амирбеков.