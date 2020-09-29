Перевозка военных грузов в Армению через территорию Ирана вызвала резкое недовольство среди местных азербайджанцев. Иранские азербайджанцы засняли и выложили в соцсетях сотни грузовиков с военными грузами, направляющихся в Армению.

Группа соотечественников направилась в сторону контрольно-пропускного пункта на ирано-армянской границе и преградила путь грузовикам. Некоторые грузы были подожжены.

Напомним, официальный Тегеран опровергает информацию о перевозке через его территорию военных грузов в Армению. Хотя распространившиеся в соцсетях кадры наводят тень на дружественные отношения двух стран.