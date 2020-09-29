Компания Artpak выделила 15 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана

Во имя поддержки азербайджанской армии, ведущей ожесточенные бои за освобождение наших земель в прифронтовой части, компания Artpak перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 15 000 манатов.

Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом президента Азербайджана от 17 августа 2002 года с целью обеспечения развития Вооруженных сил Азербайджана на уровне современных требований, укрепления их материально-технической базы и финансирования необходимых социальных мер.

Основной задачей Фонда является обеспечение развития Вооруженных сил для надежной защиты Азербайджана и укрепления их материально-технической базы, а также дальнейшего усиления социальной защиты военнослужащих.

Компания Artpak образована в 2009 году и специализируется на производстве гибкой полимерной упаковки и самоклеящихся этикеток. Artpak работает на основе новейших технологий, полиграфическая продукция компании пользуется заслуженным авторитетом и высоким спросом, соответствует мировым стандартам.

Напомним, что весной этого года Artpak выделила 10 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный указом главы государства от 19 марта 2020 года.