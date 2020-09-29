Как Азербайджан наносит артиллерийские удары по противнику видео
Подразделения Азербайджанской армии наносят артиллерийские удары по позициям противника, сообщает Минобороны.
Подразделения Азербайджанской армии наносят артиллерийские удары по позициям противника, сообщает Минобороны.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.