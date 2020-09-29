Генералы запаса рвутся в бой

Группа офицеров и генералов запаса обратилась к президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву с просьбой отправить их в действующую армию для участия в боевых действиях, сообщает haqqin.az.

В своем обращении офицеры и генералы запаса выразили полную поддержку решению Верховного главнокомандующего о начале контрнаступательной операции в оккупированном Карабахе.