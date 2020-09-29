Генералы запаса рвутся в бой
Группа офицеров и генералов запаса обратилась к президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву с просьбой отправить их в действующую армию для участия в боевых действиях, сообщает haqqin.az.
В своем обращении офицеры и генералы запаса выразили полную поддержку решению Верховного главнокомандующего о начале контрнаступательной операции в оккупированном Карабахе.
«Сегодня в Азербайджане есть тысячи офицеров запаса, среди них очень много опытных офицеров, прошедших войну, опыт и навыки которых можно использовать с большой пользой. Их опыт может оказать влияние на эффективность в ходе боев. Каждый офицер запаса следит за новостями с полей сражений с большим волнением и представляет себя в рядах сражающихся. В такой тяжелый день нашей Родины каждый из нас, как ваш солдат, хочет быть в авангарде этого священного и славного пути, защитить нашу молодежь, выполнить свой долг перед Родиной», - говорится в обращении.
Среди подписавших обращение к главе государства – генералы и полковники запаса Талыб Мамедов, Яшар Айдамиров, Горхмаз Гараев, Алтай Мехтиев, Рафик Гусейнов, Герай Багиров, Шаир Рамалданов, Мурад Хамидов, Валай Насибов и Заур Мамедов.