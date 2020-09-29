Глава аппарата Роухани опроверг информацию о переброске военных грузов в Армению

По словам Ваези, Азербайджан занимает важное место во внешней политике Ирана.

«Позиция Исламской Республики Иран в связи с Азербайджаном всегда была ясна. Иран официально признает и уважает территориальную целостность Азербайджана. Мы верим, что прекращение оккупации приведет к стабильности в регионе». Об этом в ходе телефонного разговора с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым сказал руководитель Аппарата президента Ирана Махмуд Ваези.

«Мы используем каждую возможность, чтобы еще больше укрепить и развить отношения между двумя странами», - сказал он.

М.Ваези опроверг информацию, распространившуюся в некоторых СМИ и соцсетях, о перевозке военных грузов из Ирана в Армению. Он назвал эту информацию необоснованной.

По его словам, подобная информация распространяется для того, чтобы испортить отношения Ирана с Азербайджаном.

«Безусловно, подобные слухи не повлияют на стратегические отношения Тегерана и Баку, и попытки испортить отношения двух стран провалятся», - сказал Ваези.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев отметил, что Иран является дружественной страной для Азербайджана.

Он сказал, что на данный момент ирано-азербайджанские отношения находятся на очень хорошем уровне.