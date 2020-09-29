Kontakt Home приостановил оплаты клиентов, мобилизованных на фронт

Одна из крупнейших торговых сетей страны - Kontakt Home - приостановила оплаты по кредитам для всех клиентов, призванных для участия в военных действиях по освобождению наших земель.

От выплат на неопределенный срок освобождаются также члены их семей. Период отсрочки относится ко всем, кто имеет воинскую обязанность: военнослужащим, медицинскому персоналу и т. д.

Основной долг – это долг перед Родиной. Сегодня главная обязанность каждого гражданина - вернуть долг Отечеству. Kontakt Home, как и всегда, понимает свою социальную ответственность и поддерживает страну и ее граждан в тяжелые времена.

Kontakt Home осуществляет различные мероприятия в целях поддержки патриотического духа в ходе борьбы за территориальную целостность Азербайджана. Компания, учитывая нуждаемость в крови, которая может возникнуть на передовой, вовлекает своих сотрудников в кампанию добровольного донорства в Центральном банке крови с целью увеличения резервов страны.