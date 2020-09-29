Чавушоглу: у Азербайджана достаточно сил для освобождения своих земель

Чавушоглу привлек внимание к непрекращающимся провокациям армянской стороны в отношении Азербайджана, в том числе обстрелам мирных населенных пунктов.

У Азербайджана достаточно сил для освобождения своих земель от оккупации. Анкара в свою очередь готова развивать оборонное сотрудничество с Баку, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе круглого стола редакторов агентства «Анадолу».

«Анкара предупреждала Ереван и в ходе июльских провокаций против Азербайджана, однако Ереван игнорировал нормы международного права. Мировое сообщество не должно ставить Ереван и Баку на одну чашу весов. Азербайджан ведет борьбу за справедливость на собственной земле», - сказал глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу подчеркнул, что режим прекращения огня не решает армяно-азербайджанского конфликта. Армения должна вывести войска с территории Азербайджана.

Турецкий министр отметил, что международная общественность должна относиться к ситуации в Азербайджане так же, как к событиям в Украине и Грузии. Баку нуждается в четкой поддержке территориальной целостности.

«Азербайджан прав как с нравственной, так и правовой точки зрения. Мы готовы поддержать Баку и за столом переговоров, и на поле боя. Если Азербайджан хочет решить проблему армянской оккупации на поле боя, мы будем поддерживать Баку», - сказал турецкий министр.