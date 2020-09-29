Грузинские пограничники не пропустили шины, которые отправили в Карабах

Грузинские пограничники поздно вечером 28 сентября отказали в пропуске грузовикам с шинами, направляющимся в зону нагорно-карабахского конфликта через грузино-армянскую границу, сообщает издание Netgazeti.

Как сообщается, этнические армяне, проживающие в южных районах Грузии Ахалкалаки и Ниноцминда, начали собирать шины, продукты питания и лекарства, чтобы помочь армянским солдатам, участвующим в продолжающемся военном конфликте в Нагорном Карабахе.

«Грузинская сторона не разрешает нам отправлять шины, и на принятие решения может уйти два дня. Я не знаю, почему этническим армянам отказали в этом. Вероятно, шины считаются оружием, которое может быть использовано во время конфликта», - сказал местный житель региона Ниноцминда.