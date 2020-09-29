Хикмет Гаджиев: «Два армянских Су-25 врезались в гору»

«Заявления о том, что принадлежащие ВС Турции F-16 сбили армянский самолет Су-25, абсурд и очередная дезинформация Армении». Об этом журналистам заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, согласно имеющейся у азербайджанской стороны информации, 29 сентября на территории Армении в воздух поднялись два самолета типа «Су-25».

«Оба самолета, врезавшись в гору, взорвались. Это говорит о том, что руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности. Было бы хорошо, если бы военное руководство Армении сообщило о втором самолете и его пилоте, чем обвинять другие стороны.

Заявления Армении об участии третьей стороны в конфликте – полный бред, в этом нет оснований. Это не что иное, как попытка Армении отвлечь внимание от своей агрессивной политики. Поэтому мы рекомендуем Армении предоставить своему обществу информацию о том, с какой целью два самолета «Су-25» взлетели с территории Армении, при каких условиях взорвались в горах, погибли пилоты», - сказал Хикмет Гаджиев.