Азербайджанская армия продолжает уничтожать технику противника видео
Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры уничтоженной сегодня утром техники противника.
Представляем вашему вниманию эти кадры.
Минобороны Азербайджана опубликовало видеокадры уничтоженной сегодня утром техники противника.
Представляем вашему вниманию эти кадры.
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