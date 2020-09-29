Киев о конфликте в Карабахе: поддерживаем территориальную целостность Азербайджана

"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств, и мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", – сказал Кулеба.

По словам украинского дипломата, происходящее вокруг Нагорного Карабаха "красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты на самом деле никакие не замороженные, в любой момент они могут взорваться". "Это центры нестабильности в Европе, и международное сообщество должно соответствующим образом относиться к урегулированию и не забывать о том, что "ну, пока не стреляют – и хорошо, давайте займемся чем-то другим", а последовательно, системно прилагать усилия для урегулирования этих конфликтов", – объяснил Кулеба.