Киев о конфликте в Карабахе: поддерживаем территориальную целостность Азербайджана
В конфликте вокруг Нагорного Карабаха Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает издание "Гордон".
"Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств, и мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", – сказал Кулеба.
По словам украинского дипломата, происходящее вокруг Нагорного Карабаха "красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты на самом деле никакие не замороженные, в любой момент они могут взорваться". "Это центры нестабильности в Европе, и международное сообщество должно соответствующим образом относиться к урегулированию и не забывать о том, что "ну, пока не стреляют – и хорошо, давайте займемся чем-то другим", а последовательно, системно прилагать усилия для урегулирования этих конфликтов", – объяснил Кулеба.