Реакция ФИФА на убийство армянами азербайджанского футболиста

«Этим письмом мы бы хотели выразить наши искренние и глубокие соболезнования в связи с недавней смертью малолетнего футболиста Шахрияра Гурбанова, - говорится в письме. – Мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Шахрияра, его товарищам по футбольному клубу «Нафталан», друзьям и близким. В этот тяжелый момент надеемся, что наша скорбь станет утешением для них».

Отметим, что ФИФА стала первой международной организацией, отреагировавшей на гибель 13-летнего мальчика, который вместе с четырьмя членами его семьи был убит 27 сентября в результате обстрела вооруженными силами Армении села Гашалты в Нафталанском районе Азербайджана.

После случившегося АФФА направила соответствующие письма в ФИФА и УЕФА.