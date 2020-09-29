Азербайджанская армия уничтожает артиллерию противника видео
Пушки противника, обстреливающие позиции наших подразделений, были уничтожены точным огнем, сообщает Минобороны Азербайджана.
Пушки противника, обстреливающие позиции наших подразделений, были уничтожены точным огнем, сообщает Минобороны Азербайджана.
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