Полад Бюльбюльоглы: «Если Армения признает независимость Карабаха…»

«Реакция будет самой негативной. Вот тогда это уже будет только до конца», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы предупредил, что, если Армения признает независимость Нагорного Карабах а, это будет означать сожжение всех мостов.

По словам азербайджанского дипломата, премьер-министр Армении Никол Пашинян и до этого жег мосты своими жесткими заявлениями по Карабаху, стремясь разрушить переговорный процесс.

«Пашинян — виновник этой трагедии. По моему мнению, делается попытка столкнуть Россию с Турцией на маленьком кусочке земли. Команда Пашиняна ориентирована на Запад и выполняет определенный заказ», — сказал он.

Комментируя заявление министра иностранных дел Турции Мевлета Чавушоглу о готовности его страны помочь Азербайджану в этом конфликте, посол Азербайджана отметил, что подобные выступления еще ничего не значат. «В руководстве Турции достаточно прагматичные люди, которые понимают, что такое Россия и что такое ОДКБ. Почему ОДКБ не вмешивается в конфликт? Потому что бои идут на азербайджанской территории.

«Если ОДКБ вмешается, то наш союзник Турция может также вмешаться», — сказал посол.

Заявляя о целях Баку, Бюльбюльоглы сообщил, что у Азербайджана нет задачи выгнать армян из Карабаха.

«Есть цель вернуть туда азербайджанцев, чтобы все вместе там жили», — отметил он.

По словам дипломата, решением конфликта был бы вывод армянских подразделений с территории Азербайджана, открытие границ и возобновление торговли, а затем уже обсуждение статуса Нагорного Карабаха.